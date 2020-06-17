СМИ: платформы онлайн-бронирования не смогут устанавливать паритет цен

В закон о туризме, который регулирует деятельность платформ онлайн-бронирования, хотят внести изменения. Они касаются запрета на установление паритета цен. Поправки участники рынка разработали на фоне разбирательств с Booking.com.

Предложения составили в «Опоре России», сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на документ. Его уже направили главе ФАС Игорю Артемьеву и намерены обсуждать с депутатами Госдумы, чтобы внести поправки на рассмотрение.

В «Опоре России» считают, что в закон необходимо внести понятия «платформа онлайн-бронирования» и «оператор платформы онлайн-бронирования».

Изменения должны коснуться именно последнего: в случае их принятия онлайн-площадки больше не смогут запрещать гостиницам и другим средствам размещения продавать номера по ценам, ниже указанных на сайтах сервисов. Кроме того, в документе говорится о запрете на применение любых способов, поощряющих соблюдать указанное условие.

Сейчас платформы бронирования отелей могут гарантировать клиентам лучшую цену на размещение именно благодаря условию по паритету цен. Отельеры не вправе предоставлять более выгодные условия.

Разработанный «Опорой России» проект указывает, что средство размещения самостоятельно определяет условия бронирования. На разных платформах они могут различаться. Участники рынка вместе с этим хотят получать от операторов онлайн-площадок данные о том, по какому принципу идет ранжирование средств размещения на платформах.

Вариант поправок у представителей бизнеса появился на фоне разбирательств с Booking.com. ФАС возбудило против него в конце 2019 года антимонопольное дело. Представители аналогичных онлайн-площадок считают, что мера не окажет влияние на их бизнес. Скорее всего, она будет способствовать появлению конкуренции на рынке.