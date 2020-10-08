«Устала морально и физически». Многодетная мать на Кубани бросила детей и несколько дней жила у подруги

Волонтеры несколько дней разыскивали многодетную жительницу станицы Васюринской Краснодарского края. Женщина оставила дома пятерых детей. Оказалось, что все это время она жила у подруги, потому что устала от проблем.

Об этом сообщило издание «Кубань 24».

Женщина рассказала, что решилась на такой поступок из-за физической и моральной усталости. На нее свалилось слишком много разных проблем, в том числе тех, которые связаны с бывшим мужем. Кроме того, многодетная мать рассказала, что самостоятельно содержит большое хозяйство, которое отнимает много времени.

Все дни, что волонтеры считали ее пропавшей и разыскивали, женщина жила у своей подруги. Она объяснила, что после первого дня отсутствия боялась возвращаться домой, потому что не знала, как объяснить свой поступок семье. При этом о масштабных поисках женщина узнала только 6 октября. Она отметила, что предполагала такое развитие событий, но не думала, что в поисках будут участвовать так много добровольцев.

С многодетной матерью уже побеседовали правоохранители. Они начали проверку, в ходе которой рассмотрят вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.