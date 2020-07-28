«Устал от всего»: адвокат рассказал о настрое Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что артист уже «устал от всего» и ждет, когда дело о смертельном ДТП завершится. В самом суде, который назначен на 29 июля, Ефремов ничего не будет говорить.

Адвокат Эльман Пашаев сказал сайту «СтарХит», что Ефремов «устал от всего» и ждет, когда процесс завершится. Он по-прежнему тяжело переживает ситуацию и готов к любому вердикту. Пашав отметил, что уже объяснил подзащитному, как себя вести на заседании.

«У него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения», — сказал Пашаев.

В понедельник защита Ефремова попросила суд перенести предварительное слушание на более поздний срок — 5 августа. Свое желание адвокаты объяснили занятостью в других делах. Заседание должно пройти в Пресненском суде.

Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы 8 июня. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель погиб, а сам артист в момент аварии находился под действием алкоголя и наркотиков.