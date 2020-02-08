Уссурийскую учительницу не будут наказывать в школе за урок грамотного мата

Уссурийская школа № 14 прославилась в Сети после одного из уроков. Ученики написали на доске матерные слова, которые заметила учительница. Женщина не стала ругаться, а провела урок грамотной нецензурной речи, исправив ошибки в словах детей. В учебном заведении не стали наказывать педагога.

Как рассказал директор школы Илья Вологин, нестандартный урок прошел еще пол года назад. По его словам, учительница увидела матерные фразы на доске и исправила в них ошибки. На примере этих слов она объяснила школьникам правила русского языка.

«Мы провели служебное расследование и не нашли оснований для отстранения учителя. По трудовому кодексу нельзя наказать работника за проступок, который он совершил более полугода назад», — пояснил Вологин РИА «Новости».

Он добавил, что увидел ролик учеников в январе. Видео ему показала мать одного из школьников. Родители после увиденного «разошлись в своем мнении по отношению к учителю и его поступку». Теперь педагога ждет родительское собрание, которое состоится 10 февраля. Во время беседы, надеется директор, стороны попробуют «прийти к конструктивному решению».

Недавно в СМИ опубликовали видео, где учительница разбирает с детьми написание матерных слов. На кадрах она объясняла, что слово которое означает «полный дурак», пишется с соединительной гласной «о». Еще она говорила о выражении «иди ты на…». Взрослые не оценили видео и пожаловались директору школы. Записью заинтересовались в региональной прокуратуре.