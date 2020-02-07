Уссурийская учительница научила детей грамотно материться

Педагог школы №14 в Уссурийске, видимо, решила подготовить детей к реальной жизни. Она научила их правильно материться и разобрала со всем классом самые распространенные и сложные случаи.

В распоряжение сайта NewsBox24 попала видеозапись необычного урока русского языка. Учительница объясняла правила написания матерного слова, которое означает «круглый дурак», с соединительной гласной «о» и выражение «иди ты на…».

По данным сайта, родители теперь уже совсем грамотных школьников возмутились и пожаловались на учительницу директору. Увольнять ее никто не стал. Пока ограничились устным выговором. Что будет дальше — неизвестно. Этим уроком, который стал «открытым» благодаря видеозаписи, заинтересовались в региональной прокуратуре.

«В СМИ и социальных сетях размещено видео, на котором учитель в классе с детьми разбирает фразу с нецензурной лексикой. По данному факту прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей», — говорится на сайте надзорного ведомства Приморского края.

Сотрудники прокуратуры оценят, как в самой школе была организована профилактическая работа. Проверят и работу органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.