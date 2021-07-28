Успешный опыт Московского НПЗ в переходе на экологичные технологии предложат другим предприятиям

Московский НПЗ успешно ликвидировал отходы предприятия за прошлые годы. Опыт завода обсудили на выездном заседании Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Автор фото: Сергей Шинов

Участники совещания оценили проекты комплексной модернизации и систему экологического мониторинга московского завода. Росприроднадзор будет рекомендовать опыт МНПЗ другим промышленным предприятиям.

Московский НПЗ начал реализовывать программу комплексной экологической модернизации еще в 2011 году. Работы до сих пор продолжаются. За 10 лет предприятие ликвидировало все отходы, накопленных за прошлые годы. Удалось устранить пруды-отстойники и демонтировать старые очистные сооружения. Благодаря этому завод освободил почти 15 гектаров земли и провел рекультивацию грунтов.

«Московский НПЗ — яркий пример, как в короткий срок предприятие может своими силами результативно решить вопрос с ликвидацией отходов, накопленных в предыдущие периоды, и перейти на современные технологии. Самый важный эффект — улучшение качества воздуха, которое фиксируется на предприятии и в соседних жилых районах. Опыт Московского НПЗ, безусловно, должен быть учтен в ликвидации отходов на других промышленных площадках», — заявил член Общественного совета Росприроднадзора Элмурод Расулмухамедов.

На освободившемся участке построили герметичные очистные сооружения «Биосфера». Благодаря ним степень очистки воды достигла 99,9%. Это позволило перевести предприятие на практически замкнутый цикл водопотребления. Помимо этого, завод высадил более 200 деревьев. Все эти работы привели к поразительному результату — за 10 лет МНПЗ сократил воздействие на окружающую среду на 75%.

Автор фото: Сергей Шинов

Сейчас качество воздуха на заводе контролирует первая в отрасли автоматизированная система мониторинга воздуха (АСМВ). Все данные с нее онлайн передаются в надзорные органы. В 2018 году Московский НПЗ стал пилотной площадкой по внедрению АСМВ на федеральном уровне. Этого удалось достичь благодаря договору о взаимодействии между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минкомсвязи. Специалисты собирают данные и результаты пилотных испытаний лягут в основу правительственных нормативов к оснащению подобными системами всех предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.

«Полная ликвидация исторически накопленных отходов — важный этап в ходе экологических преобразований на Московском НПЗ. На предприятии в буквальном смысле не осталось ни одного черного пятна. В каждом новом проекте развития завода учитываются лучшие мировые экологические практики», — подчеркнул руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.