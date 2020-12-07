Успешность импортозамещения оценили в России

«За восемь лет, прошедших после принятия стратегии импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%. Но это все еще на 2,8% меньше, чем заложено в стратегии», — приводит издание текст сообщения аналитиков.

Россия полностью не справилась с вопросом импортозамещения, поэтому на смену поставщикам из Европы пришли компании из других стран, утверждают эксперты. Специалисты НРА выяснили, что речь идет о реэкспорте санкционки из Евросоюза. Программа, которую приняли для рынка пищевой продукции, сработала частично.

В начале сентября заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев заявил, что антиковидные ограничения стали дополнительным стимулом для развития импортозамещения в России. По его словам, в стране освоили многие новые производства.