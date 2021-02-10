Успешно завершились испытания российского истребителя дронов

Испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18» завершились. Их проводил концерт ВКО «Алмаз-Антей».

Он способен в автономном режиме находить, сбивать и таранить дроны противника. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Летные испытания модернизированной версии „Волка-18“, включавшие реальное поражение дронов-мишений, успешно завершены. Беспилотник был существенно доработан. На государственные испытания планируем выйти в этом году», — говорится в сообщении.

После модернизации дрон получил новую оптико-локационную систему и доработанную систему управления. Теперь оператору нужно только подтвердить решение об атаке дрона противника. Найти и распознать, а также провести селекцию цели, маневрирование и уничтожить беспилотник «Волк» может самостоятельно. В России аналогов такому аппарату не существует.

«Волк-18» оснащен тремя сеткометами, которыми он ловит или сбивает дроны противников. Если российский беспилотник-перехватчик не сможет поймать цель и у него закончатся сеткометы, то включится функция тарана, позволяющая сломать аппарат противника в воздухе.