Успенская расплакалась из-за приговора Ефремову

Певица Любовь Успенская дружит с Михаилом Ефремовым. Поэтому приговор актеру она восприняла близко к сердцу. Ее помощница заявила, что артистка расплакалась.

«Она переживает и плачет, она говорить не может», — рассказала представительница звезды порталу Teleprograma.pro.

Успенская была одной из первых публичных личностей, кто поддержал Ефремова после смертельного ДТП. Певица написала в Instagram, что понимает, что ее друг виноват. Однако она не может его обвинять. По ее словам, актер сам бы «мечтал бы оказаться на месте погибшего».

Певица Анита Цой считает, что вынесенный Ефремову приговор справедливый. По ее мнению, звезды не должны рассчитывать на снисхождение к себе. Наоборот, им нужно более внимательно относиться к своим поступкам, ведь на них смотрит вся Россия.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Михаила Ефремова виновным в смертельной аварии, которая произошла в центре российской столицы вечером 8 июня. Артист врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина умер в больницы.

Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Его лишили права управлять автомобилем на три года, также он должен выплатить компенсацию родным погибшего. Защита актера намерена подать апелляцию.