Усовершенствованный самолет для тушения пожаров прошел летные испытания в Новосибирске

Самолет для тушения пожаров ТВС-2МС с водосливным устройством успешно прошел летные испытания и готов к серийному производству. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина Владимира Барсука.

Летные испытания позволяют оценить правильность конструкторских решений.

«Летали, сделали сбросы, самолет показал хорошие характеристики. Сейчас мы прорабатываем предсерийный вариант бака огнегасящей жидкости. Старый бак был на 1,2–1,4 тысячи литров, сейчас ставим порядка двух тысяч литров. Фактически самолет готов к серийному производству», — рассказал Барсук.

ТВС-2МС — модификация самолета Ан-2, где поршневой двигатель заменили турбовинтовым. За счет того, что он работает на авиационном керосине, уменьшилась стоимость и выросла доступность эксплуатации машины. Преимущество нового самолета в том, что он может приземлиться на небольшую травяную или грунтовую площадку на любой отдаленной от транспортных путей территории, максимально близко к очагу пожара. Это влияет на скорость работы и количество необходимых сбросов воды.

Следующим этапом станут эксплуатационные испытания в полевых условиях.