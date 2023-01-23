Общество 23 января 2023, 14:31 Усманов покинет бюро правления РСПП РСПП: Усманов уйдет из бюро правления РСПП из-за выхода на пенсию РИА «Новости»

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Российский миллиардер Алишер Усманов подал заявление об освобождении от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщили журналисты РИА «Новости» со ссылкой на источник в организации.

«Заявление Усманова у нас есть», — подтвердили агентству в РСПП.

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Представители союза отметили, что предприниматель сослался на выход на пенсию и окончание активного участия в делах.

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В конце прошлого года стало известно, что на Украине арестовали имущество Усманова общей стоимостью в два миллиарда гривен. Решение принимали сотрудники СБУ.

Также на олигарха возложены антироссийские санкции Запада. Еще в конце февраля прошлого года Евросоюз включил Усманова в список лиц, которым воспрещен въезд в ЕС. Кроме того, активы олигарха на территории Евросоюза оказались замороженными. Ряд СМИ сообщал об аресте яхты и двух вертолетов Усманова за рубежом. Пару месяцев спустя миллиардер подал иск против Совета ЕС, требуя снятия или приостановки ограничений.