Брат российского бойца Хабиба Нурмагомедова Усман проходит как свидетель в деле о наезде на полицейского в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, меры пресечения к Усману применять не будут.

Как сообщили СМИ, в четверг, 11 ноября, Усман Нурмагомедов вместе с другом Камалом Идрисовым приехал в аэропорт Махачкалы на машине, чтобы улететь в Москву. За рулем был Идрисов. Друзья хотели проехать в зону с запретом на движение частных машин, сбили сотрудника полиции на КПП и сели в самолет. В Шереметьево их задержали и отправили обратно в Махачкалу на следующий день. После происшествия правоохранители завели уголовное дело.

Накануне Советский районный суд Махачкалы отправил Идрисова под домашний арест на два месяца. На него наложили запреты до 11 января 2022 года. Следователи продолжают изучать обстоятельства случившегося.