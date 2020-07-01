Услуги ЖКХ подорожают в России с 1 июля

Самый высокий предельный индекс роста коммунальных услуг в Чеченской Республике. В Москве этот показатель составляет 5%, а в Московской области — 4,1%.

Однако из-за ситуации с коронавирусом и последующих ограничений губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил на три месяца заморозить стоимость на газоснабжение и горячую воду. Таким образом с 1 июля для жителей Подмосковья общее повышение услуг ЖКХ не превысит 2%.

Предложение о заморозке всех тарифов ЖКХ рассматривали на заседании Минстроя России. Однако участники отметили, что тогда придется финансировать ресурсоснабжающие организации, чтобы они могли ремонтировать и обновлять инфраструктуру перед зимним периодом.

В качестве альтернативы участники заседания предложили компенсировать семьям с маленьким достатком плату за услуги ЖКХ, если она на 15% превышает их доходы. Сейчас компенсацию выдают при превышении в 22%.