    01 июля 2020, 08:15

    Услуги ЖКХ подорожают в России с 1 июля

    Анатолий Минкин

    Стоимость услуг ЖКХ в России с 1 июля вырастет в среднем на 4%. Максимальный рост общего платежа за все услуги правительство утвердило еще в осенью прошлого года. Меньше всего коммуналка подорожает для жителей Ненецкого автономного округа. Там предельный индекс роста составит 2,4%.

    Самый высокий предельный индекс роста коммунальных услуг в Чеченской Республике. В Москве этот показатель составляет 5%, а в Московской области — 4,1%.

    Однако из-за ситуации с коронавирусом и последующих ограничений губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил на три месяца заморозить стоимость на газоснабжение и горячую воду. Таким образом с 1 июля для жителей Подмосковья общее повышение услуг ЖКХ не превысит 2%.

    Предложение о заморозке всех тарифов ЖКХ рассматривали на заседании Минстроя России. Однако участники отметили, что тогда придется финансировать ресурсоснабжающие организации, чтобы они могли ремонтировать и обновлять инфраструктуру перед зимним периодом.

    В качестве альтернативы участники заседания предложили компенсировать семьям с маленьким достатком плату за услуги ЖКХ, если она на 15% превышает их доходы. Сейчас компенсацию выдают при превышении в 22%.