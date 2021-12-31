Услуги такси зимой в Москве подорожали сразу на 40%

Стоимость услуг такси в российской столице в зимнее время года подорожала сразу на 40%. Об этом рассказала доцент, заместитель декана факультета маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Марина Холод.

В интервью агентству городских новостей «Москва» Холод поделилась, что в этой ситуации есть несколько факторов, которые могли спровоцировать подорожание, и их очень сложно отделить друг от друга. С одной стороны, это само наступление холодного сезона. С другой — административное регулирование перевозок такси. В том числе, обязательная регистрация водителей в новой информационной системе или ограничение работы таксистов.

Московские таксисты ранее пообещали, что в Новый год не будут сильно повышать ценник на свои услуги. Но статистика за год говорит сама за себя: по итогам текущего года такси в Москве подорожало на 25%.

Ранее сообщалось, что ценник на перевозки на такси поднимался в предновогодние дни. На этот фактор влияла загруженность дорог, поскольку многие выезжали на праздники на дачу или просто отправлялись за покупками подарков. К тому же на заснеженных дорогах время поездки становится длиннее.