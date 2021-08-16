Услуги суррогатного материнства предложили запретить в частных клиниках

Еще один законопроект о применении суррогатного материнства подготовили для рассмотрения в Госдуме. Его автором стал глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В документе говорится о том, что суррогатное материнство могут предлагать медицинские организации государственной или муниципальной систем здравоохранения РФ.

В законопроекте говорится, что вспомогательной репродуктивной технологией (ВРТ) могут пользоваться супружеские пары и одинокие женщины. Услуга доступна только для граждан РФ. Об этом сообщила газета «Известия», у которой в распоряжении оказался текст законопроекта.

В пояснительной записке сказано, что за последнее время участились случаи использования ВРТ с участием суррогатных матерей не для лечения бесплодия, а для того чтобы одинокие мужчины-иностранцы могли получить ребенка. Некоторые из этих людей являются ВИЧ-инфицированными.

Росздравнадзор по Москве и Московской области уточнил, что за последнее время стало известно о 48 случаях предоставления услуг ВРТ одиноким мужчинам-иностранцам. Период не уточняется.

Проект направлен в правительство для получения отзыва перед внесением в нижнюю палату парламента. В кабмине газете подтвердили, что получили проект и он сейчас находится в стадии проработки.