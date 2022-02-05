Услуги сантехников и электриков подорожали в России

Средняя стоимость услуг сантехника и электрика в России за год выросла почти более чем на 20%. Эксперты связали это с ростом стоимости расходных материалов и инструментов. Кроме того, самозанятые мастера начали закладывать в стоимость услуги налог, который платят на доходы.

По данным сервиса YouDo, вызов сантехника за год подорожал на 25%, до 3,2 тысячи рублей. Услуги электрика выросли на 22%, до пяти тысяч рублей, сообщил «Коммерсант».

Поднялась и стоимость услуг мастера на час. Чек в среднем увеличился на 15%, до 2,7 тысячи рублей. Услуги помощника по переезду стали дороже на 13%, составив в среднем 5,5 тысячи рублей.

По данным операционного директора «СберУслуги» Марины Александровской, средний чек работающего на платформе самозанятого в 2021 году увеличился на 7–10% по сравнению с прошлым годом.

Сооснователь YouDo Денис Кутергин связал подорожание с ростом стоимости расходных материалов и инструментов. Помимо этого, по его словам, мастера повышают цены, чтобы индексировать свои доходы по общему уровню инфляции. Руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков заявил, что в этом году цену могут еще подрасти.

«В первую очередь это произойдет за счет продолжающегося роста спроса, так как все больше людей готовы делегировать решение бытовых задач», — сказал он.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что хотя цены растут, спрос на услуги частных мастеров, скорее всего, падать не будет. По его мнению, наоборот, возможен рост увеличения предложений от специалистов, которые будут предлагать свои услуги на разных площадках.