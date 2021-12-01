Услуги Дедов Морозов в России подорожали на 15%

Вызов Деда Мороза на дом подорожал на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Газете.ru» рассказали специалисты сервиса «Авито Услуги».

Сейчас вызов Деда Мороза на дом в Москве обойдется в среднем в 2200 рублей, в Санкт-Петербурге — в 2000 рублей, в Екатеринбурге — в 1750 рублей. Цены указаны за один час.

При этом цены растут с приближением Нового года, добавили в компании. Например, в прошлом году в последних числа декабря услуги Деда Мороза обходились в среднем в пять тысяч рублей, а в саму новогоднюю ночь — в 10 тысяч рублей.