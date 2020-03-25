Сотовые операторы предоставят услуги даже при нулевом балансе

Сотовые операторы на фоне пандемии коронавируса объявили о готовности предоставлять доступ к мобильному интернету и звонкам даже при нулевом балансе. Абоненты, которые из-за карантина не смогли вовремя оплатить связь, получат отсрочку.

Опрошенные газетой «Коммерсант» эксперты уверены, что эта мера не сможет существенно ухудшить финансовые показатели операторов. Но если россияне начнут массово уходить на удаленную работу, может ухудшиться качество услуг.

Один из источников издания сообщил, что власти уже обсудили с операторами возможность предоставления безлимитного интернета абонентам, оказавшимся в зоне карантина. Но пока в этом нет необходимости.

Руководитель Content Review Сергей Половников сообщил газете, что финансовые убытки сотовых операторов из-за обнуления стоимости услуг будут не велики.

«При этом чем больше абонентов будут уходить на удаленную работу, тем больше нагрузки будет на мобильные сети, в частности, на безлимитных тарифах», — предупредил Половников.

Власти столицы расширили показания для проверки на коронавирус. Теперь тестировать будут не только тех, кто вернулся из-за рубежа, но и пожилым людям, беременным женщинам и людям с ОРВИ.