Как только должники по коммуналке поймут, что управляющие компании никак не смогут повлиять на них, начнется разгул безнаказанности. Таким мнением с «360» поделилась директор ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

«Есть некая цепная реакция, когда жители знают, что в суд [по их долгам] не обратятся, ну, безнаказанность. <…> Естественно, это подтянет еще других, которые захотят не платить», — предупредила Вепрецкая.

Собеседница уверена, что из-за невозможности обратиться в суд объем долгов к концу года увеличится. Вепрецкая рассказала, что сейчас раздобыть идентификационный номер ответчика, чтобы обратиться в арбитражный суд по задолженности, невозможно даже за деньги.

С 1 января 2021 года управляющим компаниям нельзя будет использовать идентификационный номер должника по коммуналке (номер паспорта, ИНН или СНИЛС), чтобы подать заявление в суд.

«Национальный жилищный конгресс» направил письмо на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина с просьбой продлить отсрочку нововведения для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций до 2023 года. Авторы письма предложили свое решение и попросили в противном случае предоставить им доступ к государственной информационной системе ЖКХ, где есть нужная информация о гражданах для обращения в суд.