«Условия жизни не зависят от числа комнат». Законопроект о количестве домашних животных назвали неисполнимым

Законопроект о числе домашних животных в квартире вряд ли получит одобрение правительства. Проконтролировать реальную численность зверей в доме будет невозможно, потому что жилье является неприкосновенным по Конституции. Однако некоторые идеи достойны рассмотрения, их можно принять с помощью поправок в уже существующее законодательство.

Об это «360» рассказал председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он отметил, что комитет будет внимательно изучать этот законопроект, потому что он предлагает целый ряд норм. В их числе — введение нормативов по количеству домашних питомцев в квартире.

«Вряд ли этот законопроект получит положительные отзывы правительства и будет поддержан. Но некоторые нормы из него могут быть реализованы — пусть не отдельным проектом. В целом они являются жизнеспособными, но не норма о количестве животных. Ее мы категорически поддерживать не будем», — отметил он.

Бурматов пояснил, что дело никогда не связано с количеством животных. Один хозяин в шестикомнатной квартире может запереть единственную собаку в чулане и уехать на несколько дней в отпуск или командировку. При этом в однокомнатной квартире могут спокойно обитать три-четыре кошки, ладить друг с другом, и хозяева будут о них заботиться.

«Введение ограничения в количестве животных — это введение фактически имущественной оценки. Если ты богатый — заводи себе животных. Если ты бедный — извини, накопи себе сначала на квартиру. Но это неправильный подход. Никогда условия содержания животных не зависят от количества комнат», — отметил он.

Кроме того, это ограничение не получится проконтролировать. Никто не сможет узнать реальное количество животных в квартире, потому что хозяева имеют право просто не пустить туда проверяющих.

«Никто не сможет проконтролировать реальное количество животных в квартирах. Потому что по Конституции у нас жилище неприкосновенно. Просто ни один хозяин не пустит к себе никакого проверяющего, чтобы пересчитывать его кошек или собак. Просто это неисполнимая норма», — пояснил он.

При этом в законопроекте есть ряд норм, которые действительно стоит принять. Например, запрет на выпуск безнадзорных животных в места отлова, если их отловили на территории больниц, школ и других социальных учреждений. Еще одна правильная идея касается всеобщей регистрации животных. Однако для этого не нужно принимать отдельных законов — достаточно внести поправки в уже существующие.