Условия выдачи билета охотника предложили усложнить

По словам сотрудников ведомства, благодаря такой проверке удастся сократить вероятность несчастных случаев с оружием во время охоты.

«Сегодня по действующему законодательству охотник только расписывается, что он ознакомлен с требованиями охотминимума, а фактически все это превратилось в формальность», — подчеркнул глава департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды​ Андрей Филатов.

Уточняется, что президент РФ Владимир Путин поручил решить эту проблему три года назад.