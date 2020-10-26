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    26 октября 2020, 10:44

    Условия выдачи билета охотника предложили усложнить

    Полина Петрова

    Представители Минприроды заявили о планах усложнить условия выдачи охотничьих билетов. Для получения этого документа в первый раз россиянам будет нужно не просто расписаться в том, что они ознакомлены с охотминимумом, но и пройти тест на его знание, пишет «Парламентская газета».
    Условия выдачи билета охотника предложили усложнить

    По словам сотрудников ведомства, благодаря такой проверке удастся сократить вероятность несчастных случаев с оружием во время охоты.

    «Сегодня по действующему законодательству охотник только расписывается, что он ознакомлен с требованиями охотминимума, а фактически все это превратилось в формальность», — подчеркнул глава департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды​ Андрей Филатов.

    Уточняется, что президент РФ Владимир Путин поручил решить эту проблему три года назад.