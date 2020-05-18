Условия торговли алкоголем могут ужесточить в России

После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общественного питания в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров, власти регионов начали прорабатывать вопрос запрета.

По данным «Опоры России», около половины российских регионов прорабатывают более жесткие требования — они установили минимальную площадь залов в барах, кафе и ресторанах в жилых домах не менее 50 квадратных метров, пишет газета «Коммерсант». Почти все регионы до конца мая могут ввести собственные ограничения по этому вопросу.

В некоторых субъектах, среди которых Севастополь, Брянская область и Подмосковье, соответствующие законопроекты уже приняты в первом чтении.

При этом председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин считает, что региональные меры в текущем виде могут коснуться полноценных ресторанов, чья общая площадь около 120 квадратных метров с учетом кухни, склада и прочего. С таким выводом согласен и президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев придерживается мнения, что подобные ограничения приведут к увеличению потребления нелегальной алкогольной продукции.

В России 5 мая начал действовать закон о продаже алкоголя в объектах общественного питания в жилых домах. Он запрещает работу подобных заведений площадью меньше 20 квадратных метров. В 2019 году подмосковное отделение «Единой России» совместно с «Молодой гвардией» провели опрос жителей о необходимости запретить продажу алкоголя в «наливайках». Такие заведения маскируются под места для общественного питания, но внутри устанавливают барную стойку и начинают продавать алкогольные напитки даже ночью. В итоге около 90% человек поддержали инициативу.