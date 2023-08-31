Общество 31 августа 2023, 13:54 Условия поступления на службу в органы внутренних дел упростили в России МВД: условия для поступления на службу в органы внутренних дел упростили РИА «Новости»

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Условия поступления на службу в органы внутренних дел упростили в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Комментарий опубликовали на портале «МВД Медиа».

Теперь возрастные ограничения зависят от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу.

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При присвоении званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст составляет 50 лет и 55 лет — для специальных званий среднего и старшего начальствующего состава, кроме звания полковника.

Помимо этого, из практики исключили институт личного поручительства, отметила Волк.

Еще одно изменение касается возможности заключения контрактов на период до года без испытательного срока. Ее предоставили тем, кто ранее проходил службу на должностях с присвоением специальных и воинских званий и теперь поступает на службу в органы МВД для выполнения спецзадач.

Те, кто ранее выполнял задачи в особых условиях, получил ранения и был признан негодным к службе в органах МВД, но имеет награды России и является ветераном боевых действий, может быть назначен на индивидуально подобранные должности.