Общество 22 ноября 2023, 13:19 Условия помилования осужденных после участия в СВО перечислили в Кремле Пресс-секретарь Песков: условия помилования осужденных на СВО не пересматривали РИА «Новости»

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Критерии помилования осужденных после участия в спецоперации на Украине не пересматривали. Для отмены наказания им нужно провести определенное время на передовой и поучаствовать в работе штурмовых подразделений, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

Журналисты попросили его прокомментировать освобождение Николая Оголобяка. Песков заявил, что такие вопросы звучали неоднократно — помилование получили убийца студентки Веры Пехтелевой Владислав Канюс, фигурант дела о стрельбе в журналистку Анну Политковскую Сергей Хаджикурбанов.

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Официальный представитель Кремля заявил, что все стали тщательно изучать списки.

«Но речь идет об определенных условиях [помилования], которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием определенного времени на передовой, участием в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было», — сказал он.

Песков ранее отмечал, что резонанс преступления не влиял на решение о помиловании преступника после его участия в спецоперации. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, каждый случай рассматривали комиссии разного уровня.

Николая Оголобяка осудили по «делу сатанистов» в Ярославле, сообщил RT. Восемь подростков с особой жестокостью убили и расчленили четырех человек. Молодго человека приговорили к 20 годам колонии строго режима и этапировали под Сыктывкар. Отец осужденного подтвердил журналистам, что сына помиловали после полугода службы.