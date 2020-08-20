Условия компромисса по башкирской горе Куштау назвали в Greenpeace

«Компромисс — это изменение технологий, модернизация производства на Башкирской содовой компании, чтобы они могли перейти либо на альтернативные источники сырья, либо вообще на альтернативную технологию, не предусматривающую использование известняка», — пояснил специалист.

По его словам, тот известняк, который добывается на шиханах, это не сырье для производства соды. Он сжигается, получается углекислый газ, а он необходим для химического получения соды. Известняк можно получить разными способами и такие технологии есть в Индии, Японии и Китае, где он используется.