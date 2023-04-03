Общество 03 апреля 2023, 12:13 Условия для строительства жилья создадут в новых российских регионах Минфин: коммерческое строительство в новых субъектах России позволит запустить ипотеку РИА «Новости»

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Запустить ипотеку в новых субъектах России позволит развитие коммерческого строительства жилья. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передал ТАСС.

«Люди остались без крыши над головой, им нужно жить в домах, квартирах. Государство строит бесплатное жилье», — отметил глава ведомства.

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По его словам, самое главное — создать условия для строительства коммерческого жилья, многоквартирных домов.

Силуанов счел, это станет основным этапом для запуска ипотеки. Он обратил внимание, что бюджетное жилье за государственные деньги как строили, так и будут строить, но необходимо появление квартир выше классом.

По словам министра, ресурсы для этого имеются. Он напомнил, что инвестирующие больше 400 тысяч рублей по программе долгосрочных сбережений получат право на налоговый вычет.

В начале января программу льготной ипотеки одобрили для новых регионов России.