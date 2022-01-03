Условия для аннулирования и замены паспорта назвали в МВД

Российский паспорт становится недействительным, если внести в него те сведения, которые не предусмотрены законодательством, любые неофициальные отметки или записи. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.

По словам специалиста, документ перестанет быть пригодным для его использования и в том случае, если будут нарушены защитные элементы его бланка. Также помешать использованию могут повреждения, которые нарушили сам бланк транспорта.

«К последнему можно отнести отсутствие страницы или ее части, предназначенной для внесения отметок», — пояснил Сергиенко.

Полицейский также отметил, что если паспорт значительно изношен, то его тоже могут признать недействительным. Например, в том случае, если на взгляд невозможно прочитать, что именно написано на любой странице паспорта. Во всех таких случаях нужно своевременно обратиться в уполномоченные органы и заменить документ.