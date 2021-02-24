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    24 февраля 2021, 16:26

    Условие для введения детских выплат на занятия спортом назвали в Госдуме

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для оплаты посещения спортивных секций детьми из малообеспеченных семей. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Ярослав Нилов назвал условие, при котором эта идея будет реализована, написало ИА Nation News.

    Условие для введения детских выплат на занятия спортом назвали в Госдуме

    По его словам, для принятия соответствующего закона нужно найти источник финансирования. Как считает парламентарий, такие инициативы можно лишь поддерживать, так как они имеют социальную направленность.

    «Как представитель фракции ЛДПР и как председатель социального комитета Госдумы, я за любые меры дополнительной поддержки, тем кто нуждается, особенно для занятий спортом. Они позволяют в целом людям быть более здоровыми, меньше болеть и дольше жить», — заметил Нилов.

    Он пояснил, что нововведение, о котором идет речь, позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, траты на лекарства и медицинские услуги. Председатель комитета подчеркнул, что, если удастся изыскать и обосновать источник финансирования, парламентарии поддержат это предложение.