Условие для введения детских выплат на занятия спортом назвали в Госдуме

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для оплаты посещения спортивных секций детьми из малообеспеченных семей. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Ярослав Нилов назвал условие, при котором эта идея будет реализована, написало ИА Nation News.

По его словам, для принятия соответствующего закона нужно найти источник финансирования. Как считает парламентарий, такие инициативы можно лишь поддерживать, так как они имеют социальную направленность.

«Как представитель фракции ЛДПР и как председатель социального комитета Госдумы, я за любые меры дополнительной поддержки, тем кто нуждается, особенно для занятий спортом. Они позволяют в целом людям быть более здоровыми, меньше болеть и дольше жить», — заметил Нилов.

Он пояснил, что нововведение, о котором идет речь, позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, траты на лекарства и медицинские услуги. Председатель комитета подчеркнул, что, если удастся изыскать и обосновать источник финансирования, парламентарии поддержат это предложение.