13 марта 2024, 14:24
«Задача поставлена Западом». Усилившимся атакам ВСУ дали логическое объяснение
Рогов: ВСУ усилили обстрелы России, чтобы сорвать выборы президента
В последние дни бойцы ВСУ усилили атаки по новым регионам России и прифронтовым городам. Все это делается с одной-единственной целью: помешать провести президентские выборы, заявил «360» член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Далее — прямая речь.
Главное в эти дни — попытка сорвать выборы президента, поставить под сомнение их легитимность, снизить явку и добиться того, что «никаких выборов в России нет», создать вот такую вот картинку. Владимир Зеленский очень сильно проигрывает на внутреннем поле, потому что в России за время СВО проходят далеко не первые выборы.
Президент Украины, узурпировав власть, утверждает, что выборы в условиях боевых действий проводить невозможно. Естественно, это вызывает логичный вопрос: как же так, почему в России все проходит регулярно, а у Зеленского при его «торжестве демократии» ничего подобного не происходит? Притом что там всевозможные фон дер Ляйены заявляют, что «все прекрасно», а демократия в Киеве «цветет и пахнет».
Если мы посмотрим на попытки сорвать выборы, то эта задача поставлена еще Западом и реализуется всевозможными агентами влияния и информационными помойками путем вбросов и прочих вещей.
Здесь много разных сценариев. Помимо информационной составляющей, еще проводят удары по территориям новых регионов, конкретно в Запорожской области повысилась интенсивность ударов по мирным городам, по Пологам, по Токмаку, осуществляются сбросы по административным и гражданским объектам, чтобы люди не шли на выборы, чтобы снизить явку. Плюс совершен теракт — убит член избиркома в Бердянске.
Мы видим, что выборы — главная цель ударов террористов Зеленского.
Владимир Зеленский
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