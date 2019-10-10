В Москве 10 октября умерла литредактор Мария Томашевская, которая в 2011 году работала над романом «Благоволительницы» Джонатана Литтелла. Полная версия позже вышла в издательстве Ad Marginem. Его основатель Александр Иванов рассказал «360» о том, какой была Томашевская.

«В последние месяцы мы не были особенно близки с Марией Николаевной. Могу сказать, что она представитель целой литературной династии. Ее дедушка был знаменитым пушкинистом, отец был знатоком и переводчиком с испанского. Она была представителем совершенно другой культурной территории», — поделился Иванов.

Умерла литредактор Мария Томашевская. Ее перевод «Благоволительниц» недавно разнес сам автор Подробнее

По словам издателя, критика, с которой обрушились на Томашевскую, не имела ничего общего с поисками истины. Это была травля, уверен Иванов.

«Месседж этой критики был не в поиске истины, а в нахождении врагов и виновных. Но стало ли это все причиной ухудшения ее состояния — не знаю. Большая потеря. Ушло целое культурное пространство. Оно сжимается, как шагреневая кожа. Это потеря, как будто старый дом сломали — и не узнать улицу и город. Так и с людьми. Это очень большая потеря для культуры. А в романе не было таких сокращений, которые можно назвать цензурой», — заключил Иванов.

2011 году Томашевская редактировала роман Литтелла «Благоволительницы». Книга была издана, принята российским читателем. Но вскоре на Томашевскую обрушился шквал критики. Ее обвинили в цензуре: при переводе редактор убрала несколько фривольных страниц.