Общество 16 февраля 2023, 20:00 «Ушли в отказ». Почему США решили не замечать статью Херша о «Северных потоках» Иванов: США игнорируют статью Херша, потому что его выводы правдивы РИА «Новости»

Читать 360tv в

США до сих пор никак не отреагировали на расследование Сеймура Херша о диверсиях на «Северных потоках». Отсутствие каких-либо заявлений говорит о том, что выводы журналиста являются правдой. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По мнению Иванова, объяснения, который привел Херш в своем расследовании, абсолютно логичны. А реакция властей США на это тоже ожидаема.

Реклама

«То, что американская администрация делает вид, что она этого расследования не замечает, меня тоже не удивляет», — добавил он.

Реклама

Иванов выразил уверенность, что Хершу уже давно предъявили судебный иск на огромную сумму, если бы власти США действительно были ни при чем. Его потребовали бы наказать за клевету, ведь западная элита очень ревностно относится к своей репутации. Однако этого не произошло.

По мнению Иванова, администрация Соединенных Штатов хорошо понимает: если подать в суд на журналиста, на процессе будут присутствовать сотрудники ЦРУ. А их показания под присягой могут привести к серьезным последствиям.

«Это может очень плохо кончиться», — добавил Иванов.

Именно поэтому, по его оценке, американские власти выбрали вариант просто уйти в отказ и изображать, будто ничего не произошло.

Херш опубликовал статью-расследование о диверсиях на «Северных потоках» 8 февраля. Он указал, что за взрывами на газопроводах стоят США. По его данным, в июне прошлого года во время учений Baltops в Балтийском море американские дайверы заложили бомбы.

Активацию взрывных устройств провели норвежские специалисты. Цель диверсии для США заключалась в том, чтобы заставить Германию помогать Украине. В случае, если бы «Северные потоки» работали, ФРГ могла отказаться делать это.