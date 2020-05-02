Ушла из жизни вдова племянника императора Николая II

Умерла вдова племянника Николая II Тихона Ольга Куликовская-Романова. Она ушла из жизни в возрасте 93 лет.

«Екатеринбургская митрополия выражает глубокое соболезнование в связи с кончиной Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, вдовы Тихона Николаевича, сына Великой княгини Ольги Александровны, родного племянника последнего российского государя Николая Александровича», — сказано на сайте епархии.

Ольга Куликовская-Романова много лет возглавляла Благотворительный фонд. Всю свою жизнь она посвятила благотворительности и делам милосердия, отмечается в сообщении.

Родилась Ольга Николаевна 20 сентября 1926 года в Югославии. Ее родителями были русские эмигранты. Куликовская-Романова отучилась в Мариинском Донском институте, а в годы войны работала на фабрите в Штутгарте. Позже переехала в Южную Америку и получила получила медицинское, коммерческое и архитектурное образование. В 1986 году вышла замуж за Тихона Николаевича Куликовского-Романова.

За годы своей жизни Куликовская-Романова стала автором многочисленных публикаций в зарубежной и российской прессе, членом Союза писателей России и почетным академиком Российской Академии Художеств.