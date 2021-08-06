Ушла из жизни правозащитница Арина Гинзбург

Правозащитница и филолог Арина Гинзбург скончалась в Париже в возрасте 83 лет. Об этом сообщил в соцсети журналист Михаил Гохман.

Гинзбург перебралась во французскую столицу в 1980 году. Она уехала туда вслед за мужем Александром Гинзбургом, которого выслали из страны.

«Сегодня в Париже умерла Арина Гинзбург. Я очень любил Алика и Арину, любил их дом в 12 районе Парижа. Я счастлив, что я знал их, работал с ними, и мне очень горько, что их обоих уже нет», — написал Гохман в Facebook.

Арина Гинзбург родилась в Москве в 1937 году. Окончила филологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, где позже стала работать на кафедре русского языка для иностранцев.

В 1974 году Гинзбург присоединилась к деятельности фонда помощи политзаключенным. Спустя три года заняла пост распорядителя фонда. После переезда в Париж Гинзбург стала заниматься журналистикой. Вместе с мужем она воспитывала двоих детей. Александр Гинзбург ушел из жизни в 2002 году. Тогда ему было 65 лет.