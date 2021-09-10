«Ушел как герой». Андрей Воробьев пришел проститься с главой МЧС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал «360», что давно был знаком с главой МЧС Евгением Зиничевым и много с ним общался. Глава Подмосковья подчеркнул, что погибший министр ушел как герой.

«Я познакомился с ним достаточно давно, общались. Понятно, что МЧС — родная структура для нас. Его поступки, акции, в которых он принимал участие по спасению, всегда были очень сложными. Ушел он как герой. У него ни одного лишнего слова не было, очень выдержанный человеком был и, конечно, патриотом», — сказал Воробьев в интервью «360».

Проститься с Зиничевым в Москве пришли сотни людей. Глава МЧС скончался в возрасте 55 лет. Он погиб 8 сентября, спасая режиссера Александра Мельника.

Накануне президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награжден за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга. Глава государства назвал гибель Зиничева невосполнимой утратой.