Общество 09 сентября 2023, 11:13 Ушел из жизни «звездный» хирург Отари Гогиберидзе РЕН ТВ: после перенесенного COVID-19 умер хирург Отари Гогиберидзе Отари Гогиберидзе // Пластичекий хирург / Telegram

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Хирург Отари Гогиберидзе ушел из жизни на 53-м году жизни. Об этом РЕН ТВ сообщила его бывшая жена Яна Лапутина.

Прославившийся «звездными» операциями врач умер после перенесенной им коронавирусной инфекции.

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«После ковида, перенесенного в феврале, он очень долго восстанавливался и, к сожалению, он сегодня скончался», — уточнила экс-супруга медика.

Доктор работал со многими известными персонами и деятелями российского шоу-бизнеса. Гогиберидзе имел 28-летний стаж и являлся кандидатом медицинских наук.

Ранее в возрасте 100 лет из жизни ушел «патриарх советской и российской журналистики», бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов.