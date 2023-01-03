Общество 03 января 2023, 20:22 Ушел из жизни востоковед и политолог Алексей Малашенко Востоковед и политолог Алексей Малашенко умер в возрасте 71 года Facebook

Читать 360tv в

Российский востоковед и политолог Алексей Малашенко ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщил его друг Аркадий Дубнов на своей странице в Facebook*.

«Алексей Малашенко умер. Сегодня. Скоропостижно. Блестящий ученый, выдающийся исламовед, порядочный человек, просто друг. Ошеломительно и горько», — написал политолог.

Реклама

Он принес свои соболезнования родным и близким коллеги.

Реклама

Малашенко родился 2 февраля 1951 года в Москве. Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени Ломоносова. После службы в армии стал научным сотрудником Института востоковедения АН СССР. Малашенко в разные годы был профессором таких вузов, как МГИМО и Высшая школа экономики.

За годы своей научной деятельности Малашенко успел написать 18 книг и большое количество монографий и статей. Его работы выходили на русском, английском, французском и арабском языках. Малашенко был одним их ведущих российских специалистов по проблемам ислама.

* Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в России.