Ушел из жизни ученый Николай Добрецов

В возрасте 84 лет скончался ученый, академик и бывший председатель Сибирского отделения РАН Николай Добрецов. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения академии.

«Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Объединенный ученый совет СО РАН наук о Земле с глубоким прискорбием извещают о кончине 23 декабря 2020 года выдающегося российского ученого-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук <…> Добрецова Николая Леонтьевича», — сказано в сообщении.

Похороны ученого пройдут 26 декабря в Новосибирске. Церемония прощания состоится в Доме ученых СО РАН. Свои соболезнования в связи со смертью академика выразил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Ушел великий ученый и великий человек! Искренние соболезнования родным и близким!» — привела слова главы региона пресс-служба правительства области.

Николай Добрецов родился 15 января 1936 года. Окончил Ленинградский горный институт имени Плеханова с красным дипломом. Прошел путь от начальника партии в Алтайской геолого-съемочной экспедиции до директора Института геологии и геофизики. Затем работал председателем Сибирского отделения РАН и стал вице-президентом РАН. Добрецов написал более 780 научных работ. Был удостоен Государственной премии России и ордена Трудового Красного Знамени.