Ушел из жизни сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Андрей Погребинский

Российский актер и каскадер Андрей Погребинский скончался в возрасте 45 лет. Артиста не стало 2 июня, сообщил «Пятый канал».

Информацию о кончине Погребинского подтвердила его мать. Причина смерти актера не называется. Не данных и о дате и месте прощания с ним.

Андрей Погребинский родился в 1976 году, играл в профессиональном баскетболе, получил звание мастера спорта.

Окончил факультет психологии СПбГУ, а позже прошел курсы актерского мастерства. В кино и сериалах начал появляться с 2007 года: сначала — в качестве каскадера, потом — как актер.

Карьера Погребинского пошла в гору в 2015 году, когда он снялся в сериалах «Полицейский участок», «Улицы разбитых фонарей — 15» и «Дружина».

Зрители запомнили его как полицейского Владимира Доценко из сериала «Ментозавры», который вышел на телеэкраны в 2021 году. Актеру досталась в нем главная роль.