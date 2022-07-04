Ушел из жизни режиссер «Ералаша» Юлий Файт

Советский и российский кинорежиссер Юлий Файт скончался на 86-м году жизни. Информацию о смерти кинематографиста подтвердили РБК его близкие.

По данным Telegram-канала «Сеанс», причиной смерти Файта мог стать острый инфаркт. Дата и место прощания с режиссером пока не известны, написало РИА ФАН.

Файт был режиссером нескольких номеров киножурнала «Ералаш». Последний из них вышел в 2004 году. Одна из самых известных работ Файта — фильм «Мальчик и девочка». Премьеру этой кинокартины сорвали с подачи членов ЦК КПСС, отметил «Коммерсант». После этого у Файта не было возможности снимать художественные фильмы целых 10 лет.

При этом сам режиссер говорил, что не жалеет об этом.

«Работая в документалистике и на телевидении и будучи невыездным, я объездил и узнал СССР, как мало кто», — пояснил Файт