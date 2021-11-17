Ушел из жизни последний министр здравоохранения Советского Союза Денисов

На 81-м году из жизни ушел академик, хирург, последний глава Министерства здравоохранения СССР Игорь Денисов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

«Будучи основоположником семейной медицины в Российской Федерации, Игорь Николаевич внес огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения и подготовку медицинских кадров», — цитирует ректора Сеченовского университета академика РАН Петра Глыбочко портал News.ru.

По данным издания, 19 ноября в храме Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле состоится гражданская панихида.