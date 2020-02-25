Ушел из жизни последний маршал СССР Дмитрий Язов

В России в возрасте 96 лет скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Его жизнь унесла тяжелая и продолжительная болезнь.

Последний маршал СССР умер во вторник, 25 февраля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. Telegram-канал «Подъем» уточнил, что Язов долго и тяжело болел. Чем именно страдал маршал, не уточняется.

Звание советского маршала Дмитрию Язову присвоили в 1990 году. Он стал последним, кто его получил во времена СССР. С 1987 по 1991 годы Язов возглавлял министерство обороны страны.

Дмитрий Язов родился в ноябре 1924 года в Омской области в крестьянской семье. Окончил Московское военное училище имени Верховного Совета РСФСР, а в 1956 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. Выпускник Военной академии Генерального штаба 1967 года.

Во время Великой Отечественной войны командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах. После окончания ВОВ продолжил карьеру военного. Когда Язов занимал пост министра обороны СССР, с территории Афганистана вывели советские войска.