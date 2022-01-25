Ушел из жизни писатель и журналист Владимир Губарев

Союз журналистов России (СЖР) сообщил о смерти советского писателя и журналиста Владимира Губарева. Об этом написало РИА «Новости».

Губарев родился 26 августа 1938 года. Некоторое время он работал журналистом в газетах «Комсомольская правда» и «Правда». Во время своей деятельности он поднимал темы геологии, природопользования, минерально-сырьевых ресурсов, управления горной промышленностью в экстремальных природно-климатических условиях Севера, сообщил «Взгляд».

Одним из первых писатель оказался на месте Чернобыльской аварии. По увиденному он написал пьесу «Саркофаг», которая пользовалась успехом по всему миру. В 2018 году его наградили званием «Легенда российской журналистики».