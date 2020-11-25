Ушел из жизни писатель-фантаст Сергей Синякин

Писатель-фантаст Сергей Синякин ушел из жизни в возрасте 67 лет. Он умер в волгоградской больнице после ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил друг и коллега писателя Евгений Лукин.

«Умер Сережа. Нету больше», — написал Лукин на своей странице в Facebook.

Накануне писатель сообщал, что Синякину стало хуже в одной из больниц Волгограда. У мужчины поднялась температура. По словам Лукина, вся семья писателя сейчас болеет COVID-19, а внучка проходит лечение в больнице.

«Плохо, братцы. Сережу Синякина ввели в искусственную кому. Увезли в субботу. Откачивают жидкость из легких. А у него кардиостимулятор и диабет. Все же будем надеяться на лучшее», — писал 17 ноября Лукин.

Сергей Синякин родился 18 мая 1963 года в Новгородской области. После армии стал служить в органах внутренних дел. В 1999 году Синякина уволили в запас по состоянию здоровья.

За годы своей жизни он успел стать автором таких книг, как «Трансгалактический экспресс», «Лебеди Кассиля» и «Монах на краю земли». Синякин был лауреатом литературной премии имени братьев Стругацких в области фантастики.