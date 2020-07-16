Ушел из жизни оператор, снявший фильм «Бриллиантовая рука»
Публикацию о смерти Черных разместил на своем сайте Союз кинематографистов РФ.
«Ушел из жизни наш друг, кинооператор <…> Игорь Анатольевич Черных. <…> Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек», — отмечено в сообщении.
Черных запомнился коллегам своей игрой на гитаре и прекрасным пением. Оператора они назвали общительным и позитивным, общение с которым всегда настраивало на оптимизм.
Гильдия кинооператоров Союза кинематографистов России выразила соболезнования семье скончавшегося.
Игорь Черных в 1955 году окончил операторский факультет ВГИК и устроился работать оператором-постановщиком киностудии «Мосфильм».
Он снял более 20 фильмов, в том числе «Битву за Москву» вместе с режиссером Юрием Озеровым, «Бриллиантовую руку» и «Операцию „Кооперация“» — с Леонидом Гайдаем.
Получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени.
В начале июля не стало советского поэта Бориса Дубровина, который писал песни для Иосифа Кобзона, Анны Герман, Муслима Магомаева и Юрия Антонова.