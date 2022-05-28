Ушел из жизни экс-скрипач группы «Крематорий» Вадим Саралидзе

Бывший скрипач рок-группы «Крематорий» Вадим Саралидзе умер в возрасте 61 года. О смерти музыканта сообщила в соцсети его дочь Евгения Корзун.

«Вадим Саралидзе, мой любимый папа, ушел из жизни», — написала она.

По словам Корзун, прощание со скрипачом состоится в субботу, 4 июня, на территории бывшего завода «Кристалл» в Москве. Церемония начнется в 15:00. Причины смерти музыканта пока не раскрываются.

Вадим Саралидзе родился 27 апреля 1960 года в Москве. В 1985 году окончил оркестровый факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, а затем поступил в Государственный университет экономики и сервиса.

После окончания обучения Саралидзе стал играть на скрипке в Московском камерном оркестре. Позже музыкант стал помогать участникам рок-группы «Крематорий». Его игру на скрипке можно услышать на записях «Кома» и «Двойной альбом». Саралидзе был постоянным скрипачом группы с 1987 по 1988 год и с 1992 по 1993-й. За годы своей жизни музыкант успел написать несколько книг, а также поработать радиоведущим.