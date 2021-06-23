Ушел из жизни диктор Виктор Балашов

Советский и российский диктор Виктор Балашов ушел из жизни в возрасте 96 лет. Он объявлял о полете Юрия Гагарина в космос.

О смерти легендарного диктора сообщил телеканал «Россия 24». Причина смерти, а также время и место прощания пока не уточнялись.

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. В 1942-м пошел добровольцем в Красную армию и участвовал в Великой Отечественной войне. Во время сражений Балашов трижды был ранен и получил контузию. В 1944 году начал работать на Всесоюзном радио.

Он окончил Молодежную театральную студию при МХАТе. После получения образования Балашов устроился на Центральное телевидение. За годы своей работы успел побывать ведущим таких передач, как «Время», «Победители», «Огонек» и других.

В 1961 году Балашов озвучил по телевидению сообщение о полете Юрия Гагарина в космос. Позже удостоился звания народного артиста России и получил Орден почета за заслуги в развитии культуры и искусства, телерадиовещания и печати.

Еще до военных действий Балашов занимался самбо и получил звание мастера спорта. Всероссийская федерация самбо выразила соболезнования родным и близким бывшего спортсмена.