Ушел из жизни депутат ямальского Заксобрания Александр Евай

В ЯНАО накануне скончался депутат Заксобрания Александр Евай. Об этом написал «Ямал-Медиа» со ссылкой на его коллег.

Депутаты Заксобрания выразили слова соболезнования родственникам умершего.

«Александр Вадетович был депутатом окружного парламента трех созывов, настоящим примером служения профессии, добрым человеком, самоотверженным тружеником и истинным патриотом. Его вклад в развитие Ямала неоценим, работа по защите прав коренных северян», — говорится в сообщении депутатов.

Александр Евай курировал вопросы сохранения национальных традиций и социальной поддержки населения в ЯНАО. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.