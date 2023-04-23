Общество 23 апреля 2023, 13:53 Ушел из жизни депутат Госдумы Николай Борцов Депутат Госдумы Николай Борцов скончался на 78-м году жизни РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы и почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов скончался на 78-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По словам губернатора, Борцов прошел путь от грузчика на макаронной фабрике до директора Лебедянского консервного завода, превратив его в крупнейшее предприятие по выпуску соков в стране.

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Борцов оборудовал площадки и скверы в регионе, закупал оборудование для медицинских учреждений, поддерживал многодетные семьи и одаренных детей, а также оказывал помощь монастырям.

«Для Липецкой области это огромная потеря. Мы запомним Николая Борцова патриотом своей страны, готовым всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, человеком, который не оставался в стороне», — написал Артамонов.

Борцов стал депутатом Госдумы два года назад и являлся членом комитета по делам национальностей. Награжден орденами Почета, Дружбы, Преподобного Сергия Радонежского и другими.

Ранее сообщалось о смерти советского и российского киноведа, кинокритика и телеобозревателя Юрия Богомолова. Он скончался 14 апреля на 87-м году жизни.