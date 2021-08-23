Ушел из жизни бывший министр природы РФ Виктор Орлов

Министерство природы России рассказало о смерти бывшего министра, российского геолога Виктора Орлова. Он ушел из жизни в возрасте 81 года. О том, что явилось причиной смерти, ведомство не сообщает. Об этом написало РИА ФАН.

Виктор Орлов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», а также благодарностями президента России как «Заслуженный геолог РСФСР», «Почетный разведчик недр» и другими.

Сотрудники ведомства и бывшие коллеги выразили слова соболезнования родным и близким Орлова. Они отметили, что экс-министр был профессионалом своего дела и прекрасным человеком.