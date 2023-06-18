Общество 18 июня 2023, 11:39 Бывший гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин умер в 45 лет Гитарист групп «Земляне» и «Лицей» Сергей Колчин умер в 45 лет скриншот с видео / YouTube

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Скончался бывший гитарист групп «Земляне» и «Лицей» Сергей Колчин. Ему было 45 лет. О смерти музыканта на своей странице во «Вконтакте» сообщил бывший лидер «Землян» Сергей Скачков.

«Ушел из жизни гитарист Сергей Колчин (45 лет). Проработали вместе пять лет (2012-2018). Земля тебе пухом», — написал он 16 июня.

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Причина смерти Колчина неизвестна. Также не сообщается о датах прощания и похорон. На странице Скачкова подписчики оставили множество сообщений с соболезнованиями.

Колчин сотрудничал с группой «Земляне», созданной еще в 80-е годы прошлого века с 2012 по 2017 год. Также играл в коллективе «Акустик-Бэнд», аккомпанировал группе «Лицей» и другим.

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